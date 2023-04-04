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Virajı alamayan tır devrildi.
ERZURUM’UN ÇAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA VİRAJI ALAMAYAN TIR DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
ERZURUM 04.04.2023, 16:55
Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Çat istikametinde seyreden plakası öğrenilemeyen tır direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve yan yattı. Tır’ın yan yattığını gören sürücüler hemen sağlık yetkililerini ve jandarmayı arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.