Vergi Haftası nedeniyle Kaymakam Karaloğlu’na ziyaret

Vergi Haftası nedeniyle Aşkale Mal Müdürü Ö. Ümit Ünsal ve Gelir Vergisi personeli, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Mal Müdürü ve Gelir Vergisi personelleri Kaymakam Karaloğlu’na çiçek takdim ettiler. Vergi haftası münasebeti ile Mal Müdürü Ünsal, yaptıkları çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamına bilgiler verdi.

Aşkale Kaymakamı Karaloğlu, “Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığını artırılmasının sağlamalıyız. Bu amaçla vergi bilinci vergi ahlakını vatandaşlarımıza mükelleflerimize iyi bir şekilde anlatmalıyız. Bilindiği üzere 1982 anayasasının vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bu maddeden de anlaşıldığı üzere vergi kamu finansmanının da en önemli kaynağıdır ve vergi devletin gücüdür" dedi.