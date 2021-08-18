Vatandaşların sorunlarını dinlediler

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Aziziye ilçesinde bazı köylerde selden dolayı hasar oluştu.

İyi Parti Erzurum İl Teşkilatı selden zarar gören vatandaşların sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve resmi mercilere iletmek için Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice mahallesine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan partililer vatandaşlarla bir araya geldi.

Yılmaz Ceyran,"Doğal Afetler elbette ki kaçınılmazdır, ancak önlem almamak doğal afetleri verdiği zararları daha da arttırmaktadır. Maddi hasar çok fazla, Yetkililerin bir an evvel insanımızın sıkıntısını çözmesi ve normal hayata dönmeleri için acilen konuya el atmalarını istiyoruz” dedi.