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Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajı

ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ, BASINDA SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 112. YILDÖNÜMÜ OLAN, 24 TEMMUZ 1908 TARİHİNİN TÜRK BASINININ BUGÜNLERE GELMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGICI VE DÖNÜM NOKTASI OLDUĞUNU BELİRTTİ.

ERZURUM 24.07.2020, 14:26
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Vali Okay Memiş’ten 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, basında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü olan, 24 Temmuz 1908 tarihinin Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı ve dönüm noktası olduğunu belirtti.

Vali Okay Memiş, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü bir demokrasinin göstergesi olduğunu ifade ederek, “Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum” dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; “İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise her türlü takdirin üzerindedir.

Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla takdire şayan bir çaba göstermişlerdir. Bu vatanperver heyecan ve anlayışın devam edeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, usanmadan zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının “24 Temmuz Basın Bayramı’’ nı içtenlikle kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini rahmet ve saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.”

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