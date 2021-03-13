Vali Okay Memiş’in Tıp Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Sağlığın insanların mutlu ve rahat bir yaşam sürmesinin temel ve değişmez önceliği olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” tıp okulu 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’ da kurulmuştur. Bu tarih ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 1919 yılından itibaren 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır” dedi.

Karşılıksız hizmet ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında şüphesiz ki hekimliğin geldiğini kaydeden Vali Memiş şunları kaydetti;

“İnsan sağlığını korumak ve toplum sağlığını sağlamak için mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hayatla ölüm arasında şifa köprüsüdür. Sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde şüphesiz hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet veren tabiplerimizin M. Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz.’ Sözleriyle de Türk hekimlerimizin ne kadar kutsal bir görev ifa ettiklerini belirtmektedir.

Gururla ifade edebiliriz ki, ilimiz uluslararası ölçekte modern tıbbi araç ve gereçlerle donatılmış sağlık kuruluşlarıyla, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla sağlık alanında gerekli önemi ve hassasiyeti göstermektedir.

Bu bağlamda; Erzurum Şehir Hastanemiz, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanemiz ve Özel Buhara Hastanemiz şehrimizde hizmet vermektedir. Hastanelerimizin varlığıyla ilimiz sağlık alanında bölgesel bir çekim noktası olmuştur.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadelede hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği sevgi ve azimle, zaman mefhumu tanımaksızın fedakârca 1 yılı aşkın bir zamandan beri yerine getirmeye devam etmektedirler. Tüm sağlık teşkilatımızın bu salgın hastalıkla mücadele etmekte göstermiş oldukları üstün gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyor, 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, görevlerinde başarılar diliyorum.”