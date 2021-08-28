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Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen’i ağırladı. Vali Okay Memiş, konuğu ile bir süre sohbet ederek, Erzurum’un genel durumu hakkında bilgi verdi.

ERZURUM 28.08.2021, 12:28
Vali Okay Memiş, Sri Lanka Büyükelçisini ağırladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammed Rizvi Hassen’i ağırladı. Vali Okay Memiş, konuğu ile bir süre sohbet ederek, Erzurum’un genel durumu hakkında bilgi verdi.

Başta ekonomi ve ticari işbirliğinin konuşulduğu ziyarete, Sri Lanka Fahri Konsolosu ve Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’ de eşlik etti.

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