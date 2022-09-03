Vali Okay Memiş, Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu’yu kabul etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu’yu makamında kabul etti.

Federasyon Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu’ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Uluslararası Okul Sporları Teknik Komisyon Başkanı Nihat Doker ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da eşlik etti.

Başkan Karakullukçu, 11-19 Şubat 2023’te Erzurum’da yapılacak Dünya Okullar Kış Spor Oyunları ile ilgili bilgi verdi.