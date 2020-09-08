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Vali Okay Memiş kentin çeşitli yerlerinde denetleme yaptı
SON ZAMANLARDA ERZURUM’DA DENETİMLERİ ARTIRAN VALİ OKAY MEMİŞ, KENTİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETLEMELERİ YAPTI.
ERZURUM 08.09.2020, 16:29
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Son zamanlarda Erzurum’da denetimleri artıran Vali Okay Memiş, kentin çeşitli yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı. Kurallara uymayan vatandaşları uyaran Memiş, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.
Farklı bölgelerde denetim yapan Erzurum valisi Okay Memiş, Taş mağazalar, Gürcükapı, 50. Yıl ve Yenişehir 2. Marketlerde maske denetimi yaparak, vatandaşları, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Vali Memiş, kurallara uyan vatandaşlara ise teşekkür etti.
Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş,“Kurallara uyduğumuz takdirde, bu küresel salgını hep birlikte yeneceğiz” dedi.
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