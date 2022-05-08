Vali Okay Memiş; “Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Karşılıksız sevginin kaynağı annelerimizin Anneler günü kutlu olsun” dedi.

Tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mayıs ayının ikinci pazar gününün “Anneler Günü” olarak kutlandığını ifade eden Vali Okay Memiş, yayınladığı mesajda “Dünyaya gelişimize vesile olan annelerimiz, şüphesiz yılın bir gününde değil her zaman sevgi ve saygıyla anılmalıdır. Anneler gününde annelerimize olan sevgimizi daha fazla göstererek onların sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmak için elimizden geleni yapmak bizim üzerimize düşen kutsal bir görevdir” diye konuştu.

Vali Memiş, mesajında şunları kaydetti; “Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen en yüce duygulardan biridir. Aile hayatının birleştiricisi annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Nitekim toplumumuzun temel yapı taşını oluşturan aileler, ailelerin temel yapılarını da anneler oluşturmaktadır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Annelerimiz, insanın karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren toplumun kilit taşıdır. Sevgiyi, saygıyı, adaleti, merhameti, özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Karşılıksız emek ve şefkatin kaynağı olan annelerimiz, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır. Sevgi yumağı annelerimiz, milleti, millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum dinamikleridir.

Annelerimiz, yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, hayatımızdaki en güvenli sığınağımız olmuştur. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki; Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir.

Üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize, onlara vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat günüdür. Bu önemli ve anlamlı günde, başta, vatanı uğruna canını feda eden kahraman evlatlarımızın bizlere emaneti olan şehit anneleri olmak üzere, gazi anneleri ve anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin, “Anneler Günü’nü” kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum.”