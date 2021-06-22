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Vali Okay Memiş başkanlığında Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum’da Vali Okay Memiş’in başkanlığında Pandemi kurulu toplantısı yapıldı. Erzurum Valiliğinin bahçesinde yapılan toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını istedi.

ERZURUM 22.06.2021, 17:02
Vali Okay Memiş başkanlığında Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum’da Vali Okay Memiş’in başkanlığında Pandemi kurulu toplantısı yapıldı. Erzurum Valiliğinin bahçesinde yapılan toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, vatandaşlardan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını istedi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Korana virüse karşı en güçlü silahın aşı olduğunu belirten Memiş, “Korona virüse karşı en güçlü silah aşıdır. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız en kısa sürede aşılarını yaptırsınlar” dedi.
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