Vali Okay Memiş, Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşık Sümmani Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kısa süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi yapılan binada, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzurum Devlet Tiyatrosu, Kültür Merkezi Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Nüfus Müdürlüğü hizmet verecek.