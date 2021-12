Vali Memiş’ten yeni yıl mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu’nun eşsiz güzellikleriyle dolu, buram buram tarih kokan, kadim şehir Erzurum’ da yeni bir yılı daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Soğuğunu, sıcağını, sevinçlerini ve tasalarını tüm güzellikleriyle birlikte paylaştığımız 2021 yılını geride bırakarak, yeni umut ve aydınlık bir gelecek vaat eden 2022 yılına da birlikte ilk adımımızı atıyoruz. Her yeni yıl; başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Yeni yılı daha anlamlı kılmak için, veda ettiğimiz yılda yapmış olduğumuz bütün iş ve davranışlarımızın muhasebesini yapıp, olumsuzluklarımızdan ders çıkarmak ve daha iyiye ve güzele doğru yol almak gayretinde olmalıyız. Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir. Her yeni yıl, canlanan umutlanan, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Yeni yılın, ülkemiz genelindeki yurttaşlarımıza ve tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etmekteyim. Her şeyin en iyisine, en güzeline lâyık olan vatandaşlarımızın, Erzurum’da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, İl mülki hudutları dâhilinde gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şeyin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Özellikle sağlımızı tehdit eden bu virüs döneminde, Milletçe birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, aramızda sevgi ve hoşgörünün egemen kılınması için karşılaşacağımız bütün sorunları aşabileceğimize, nereden gelirse gelsin maruz kalacağımız her türlü tehlikeyi bertaraf edeceğimize yürekten inanmaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle, Erzurum’daki vatandaşlarımızın, mesai arkadaşlarımın, yeni yılını ilimizde geçirecek olan konuklarımızın ve değerli basın mensuplarının, 2022 yılının sağlık, huzur ve mutluluklarla dolu geçmesini ve hepimizi toplumsal huzura daha çok yaklaştıran bir yıl olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.”