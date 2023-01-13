Vali Memiş’ten Rektör Çakmak’a hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ETÜ Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Çakmak’ı tebrik eden ve başarı dileklerini ileten vali Memiş, ETÜ’nün Erzurum için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, yeni dönemde de valilik olarak yapılan çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çakmak ise Vali Memiş’e teşekkür ederek: " Yeniden atanmamız münasebetiyle ziyaretimize gelen sayın valimize desteklerinden ve nezeketinden dolayı teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca şehrimizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.