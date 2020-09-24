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Vali Memiş’ten, maske, mesafe, hijyen denetimi
YENİŞEHİR İLÇESİNDE YAŞLI BİR KADINLA KARŞILAŞAN ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ, YAŞLI KADINLA OTURARAK UZUN BİR SÜRE SOHBET ETTİ
ERZURUM 24.09.2020, 13:17
Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde bulunan 1. Marketlerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Yenişehir ilçesinde yaşlı bir kadınla karşılaşan Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlı kadınla oturarak uzun bir süre sohbet etti. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Memiş, bu süreci her birlikte en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi.
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