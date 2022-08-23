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Vali Memiş’ten ’karabuğday ekin’ tavsiyesi

Erzurum’da karabuğday üretimi yapan çiftçilere Vali Okay Memiş ziyarette bulundu. Memiş tüm çiftçilere karabuğday üretmesi konusunda öneride bulundu.

ERZURUM 23.08.2022, 16:45
Vali Memiş’ten ’karabuğday ekin’ tavsiyesi

Erzurum’da karabuğday üretimi yapan çiftçilere Vali Okay Memiş ziyarette bulundu. Memiş tüm çiftçilere karabuğday üretmesi konusunda öneride bulundu.

Erzurum’da karabuğday üretimi yapan çiftçiler hasat yapmaya hazırlanıyor. Karabuğday glütensiz ve karbonhidrat açısından zengin değerlere sahip olması nedeniyle tüm dünyada tercih edilen tahıl grubunda bulunuyor. Erzurum Valisi Okay Memiş’te çiftçilere karabuğday ekmesi için önerilerden bulundu. Vali Memiş, karabuğday ekecek olan çiftçiler bire üç kazanacaklar dedi.

Erzurum’da karabuğday üretimi yaptıklarını ve tüm dünyada sağlık beslenme açısından tercih edildiğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Karabuğday getirisi fazla olan ihtiyacı az olan bir tahıl türüdür. Gübre istemiyor, su istemiyor kıraç olan arazilere çok uygun oluyor. Dolayısıyla biz bunu çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Bugün marketlerde diğer unlardan çok daha fazla ücrete satılıyor. Glütensiz ve çölyak gibi hastalığı olan çeşitli hastalıklara da çok faydalı olduğu biliniyor. Daha sağlıklı karbonhidrat tüketmek istiyorsanız da bu ürün gerekiyor. Tüm dünyada karabuğday bu anlamda tercih ediliyor. Erzurum ovası bu iş için çok uygun durumda bulunuyor. Biz bunu denedik ve başardık. Tüm çiftçilerimize öneriyoruz, bire üç kazanım elde edecekler” dedi.

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