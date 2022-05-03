Son Dakika
EGM: “İç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır”
Vali Memiş’ten Jandarma ve Emniyet’e bayram ziyareti
Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığı’nı ve ardından Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
ERZURUM 03.05.2022, 12:43
Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığı’nı ve ardından Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayan Vali Okay Memiş, "Pençe-Kilit Operasyonu’nda mücadele eden kahraman ordumuz ve kahraman polisimize Allah yardım etsin" dedi.