Vali Memiş’ten Jandarma ve Emniyet’e bayram ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte Jandarma Bölge Komutanlığı’nı ve ardından Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kolluk kuvvetlerinin bayramını kutlayan Vali Okay Memiş, "Pençe-Kilit Operasyonu’nda mücadele eden kahraman ordumuz ve kahraman polisimize Allah yardım etsin" dedi.