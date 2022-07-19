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Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

ERZURUM 19.07.2022, 16:47
Vali Memiş’ten İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile bir toplantı yapan Vali Memiş çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda, Erzurum’un eğitimde son yıllarda büyük başarı elde ettiğini kaydeden Vali Memiş, emeği geçenlere teşekkür etti.

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