Vali Memiş’ten gazetecilere kutlama

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla ilde görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Vali Memiş milletvekili adayı olacağı şekildeki soruya; “Bizim böyle bir talebimiz yok” diye cevap verdi.

Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vali Okay Memiş, seçimlerde aday olacağı yönde sorulan bir soruya, “Eğer siyasetten maksat vatandaşa hizmet etmekse valilik görevinde vatandaşımıza hizmet etmeye gayret ediyorum. Milletvekili olma gibi bir hırsım yok Benim bu ülkenin insanına hizmet etme çabam var. Bu hizmetin yöntemlerinden biri siyaset diğeri bürokrat. Valilik görevini yaparken de hizmet için gereken çabanın içerisindeyim. Böyle bir şeyin konuşulması gurur verici. Çok hassas bir konu. Bir teveccüh olabilir. Ben bunu büyüklerimizin takdirine bırakabilirim. Zamanın ne getireceğini bilmiyorum. Allah bana vatandaşlarımıza en iyi hizmetlerini verebilmenin imkanını versin. Şahsım için böyle bir talebim olmaz” diye cevap verdi.

Kentte eğitim, sağlık turizm ve ekonomiye dönük yapılan yatırımları anlatan Vali Memiş, gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.