Vali Memiş’ten Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısında alının kararla, 10 Aralık 1948 tarihi Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren tüm çağdaş Ülkelerle birlikte, Ülkemizde de “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Ülkemizin ve Milletimizin Çağdaş Dünya Uluslarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında, tüm kamu kuruluşlarında insanlarımıza hizmet üreten kamu görevlilerinin yanı sıra, tüm kişi ve kuruluşların gösterecekleri duyarlılığın büyük önemi bulunmaktadır. O nedenle, her bireyin, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba harcaması, üzerine düşeni yerine getirmesi, bu çabanın da, toplum barışını, toplum huzurunu ve karşılıklı sevgi ve saygı duygularını pekiştireceği kesinlikle unutulmamalıdır. Erzurum Valiliği olarak, tüm vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şehirde yaşamaları için insan hak ve hürriyetlerini etkin kılmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda; pandemi döneminin gerektirdiği kurallara uymakta insan hakları içerisine girdiğinden, Covid-19’la mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra ilgili bakanlıklarımızca da alınan tüm önlemlere uymak ve uymayan vatandaşlarımızı da uygun bir dille uyarmak, hepimizin hem insani hem de vicdani bir sorumluluğudur. Bu nedenle, Dünyayı saran bu virüsten kurtulmak için “maske, sosyal mesafe ve temizlik”, kurallarına uymaya özen göstermeliyiz. Bu duygularla, tüm yurttaşlarımızın “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün 73. yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanması temennisiyle, tüm Erzurum Halkı’na, çalışma arkadaşlarıma ve İlimizde tatillerini geçirmekte olan konuklarımıza, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”