Vali Memiş’ten 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, her Türk vatandaşının çok iyi bildiği bir tarihtir. Bu tarih, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basarak, ülkenin ve ordunun durumu üzerine ilk gözlemlerini yaptığı ve bugünlerin temelinin atıldığı bir tarihtir. Aynı zamanda Atatürk’ün eseri Nutuk da bu tarihte başlar. 1918 Mondros Mütarekesi sonrasında ülkemizin birçok bölgesi düşman işgaline uğramış vaziyetteydi. Anadolu’ya düşman kuvvetleri henüz girememişti. Memleketin dört bir yanında bu işgallere karşı halk direniş göstermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmişti. Emrinde iki kolordu bulunmaktaydı. Bu görev Mustafa Kemal Paşa’ya gayet geniş yetkiler sağlıyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile yola çıkarak, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin 102.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi kurtuluş meşalesinin yakıldığı, karanlık dönemin aydınlık günüdür.19 Mayıs 1919’da Samsun’ da, bağımsız Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin tesisi için başlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azmi ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, birçok milli bayramımız gibi 19 Mayıs da Cumhuriyetin ilanından sonra kutlanmaya başlandı. İlk defa 24 Mayıs 1935 tarihinde Beşiktaş’ın girişimleriyle Atatürk Spor Günü adı altında Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularının da katılımlarıyla kutlandı. Bu etkinliğin amacı, Türk gençliğinin Atatürk’e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi. Bu etkinlikten birkaç yıl sonra Ankara’da düzenlenen spor kongresinde bu bayramın bütün gençliğe mal edilmesi gerektiğini ve ’Gençlik ve Spor Bayramı’ adı altında her yıl kutlanması önerildi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. Tasarı, Atatürk tarafından da onaylanarak, 1938 yılı haziran ayından itibaren her yıl kutlanmaya başlandı. Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her-şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!” diyerek, genç kuşaklara olan güvenini belirtmiştir. Geleceğimize ışık tutan gençlerimizin, emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak aynı zamanda dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve vatanına yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz, bu hususta gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Gençlerimizin emanetinde olan Cumhuriyetimizin, geleceğe taşınması için özveriyle çalışılacağına, en kalbi duygularımla, yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”