Vali Memiş: Yaralar sarılıyor

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Depremin ilk gününden itibaren devletimiz, aziz milletimizle birlikte tek yürek halinde depremzede kardeşlerimizin yanında olmuştur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’a Ayni Depolar Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Vali Okay Memiş, Hatay’ın birçok köy ve ilçelerinde durum tespiti yaparak, ihtiyaca göre yardımları ilk elden depremzede vatandaşlara ulaştırıyor.

Erzurum’dan yoğun bir kadroyla bölgeye giden Vali Memiş, kritik bir görevle vatandaşın yaralarını sarıyor. Devletin ve hayırsever vatandaşların gönderdiği gıda, giyim ve yaşam malzemelerini büyük bir titizlikle vatandaşa ulaştıran Vali Memiş koordinesindeki ekipler, Hatay’ın her tarafına ulaşıyor.

Her sabah önce depoları ardından deprem bölgesini gezen Vali Memiş, talepleri ilk ağızdan dinliyor. Ardından ihtiyaca göre kriz merkeziyle koordineli bir şekilde talimatlarda bulunan Vali Memiş, depolardaki malzemeleri adeta nokta atışıyla yerine ulaştırıyor.

“Acılar paylaştıkça azalır”

Acıların paylaştıkça azalacağını ifade eden Vali Memiş, “Tüm imkanlarımızı depremzede kardeşlerimizin emrine seferber ettik. Onların yanında olup acılarını paylaştıkça azalacağına inanıyoruz. Bu zor günde devlet, millet tek yürek halinde yaraları sarıyor. Depolarımızda vatandaşın ihtiyacını karşılık verecek her türlü gıda, giyim ve yaşam malzememiz mevcut. Bizlere müracaat eden tek bir kardeşimizi geri çevirmiyoruz. Aynı zamanda ekiplerimizin tespit ettiği ihtiyacı olan her bir ferde kesinlikle ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.