Erzurum’da istihdama katkı sağlayacak projeler bir bir hayata geçiyor.

Çat ilçesinde Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde KUDAKA destekleriyle yapılan Çat Tekstil Fabrikası ilçedeki işsizlik sorununu büyük oranda çözecek.

Yakın zamanda açılışı planlanan fabrikada incelemede bulunan Vali Okay Memiş, 300 kişinin ilk etapta istihdam edileceğini bildirdi.

Vali Memiş, "Üreten bir kent olacağız. Hayvancılıkta zirvede olan şehrimizi sanayide de önemli noktalara taşıyacağız. Tek derdimiz vatandaşımızın evine helal yönden ekmek götürmesini sağlamak" dedi.