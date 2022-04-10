Vali Memiş: “Ülkemizin güven, huzur ve selameti için görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı, bugüne kadar ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan, içten ve dıştan gelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinmiştir. Gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatımızın 177.Yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Polis teşkilatı haftası etkinlikleri, bu yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin 7/24 hizmet esasına göre, gece ve gündüz fedakârca görev yapan Polis Teşkilatımız, yasalarla kendisine verilen görevleri başarı ile yerine getirmenin yanında, yurttaşlarımızın her zaman yardımına koşan, muhtaçların elinden tutan, Devletimizin yardım ve merhamet elinin vatandaşlarımıza uzatılmasında her zaman önemli bir rol üstlenmiştir. Polis Teşkilatımız, görevlerini yerine getirirken hukukun üstlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gerekliliklerini ilke edinerek, milletimizin gönlünde hak ettiği yeri almış bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk “Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” sözleriyle Türk Polis Teşkilatının, toplumumuzun teminatı olduğunu ve polise olan güveni belirtmektedir. Türk Milleti güzide Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatımızın 177. Yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, milletimizin huzur ve asayişini temin eden, suç işlenmesini önleyen, suçluları adalete teslim etmek için canla başla çalışan emniyet mensuplarımızın “10 Nisan Polis Haftasını” kutluyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.”