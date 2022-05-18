Vali Memiş: “Tarihimizin yaşayan tanıkları müzelerimiz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Müzeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya kültür mirasının korunması ve müzelerin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulayarak, halkın dikkatini müzelere çekmek için, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından tüm Dünyada “18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası” olarak kutlanmaktadır. Müzeler dünya mirasını aydınlatan, koruyup geleceğe aktaran kurumların başında gelir. Aynı zamanda müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserleri koruyup, sergilemektedir. Müzeler tarihin laboratuvarı konumundadır. Bu bağlamda; insanlığın geçmişine ait materyalleri, bunların bulunduğu çevreyi araştırır ve korur. Elde edilenleri halka sunarak halkı bilgilendirmeyi, eğitmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Müzeler soyut olarak kavradığımız ve öğrendiğimiz olguların somuta dönüştüğü mekanlardır. Ayrıca, kültür varlıklarını saklar ve onları tüm insanlık için korur. Ama asıl koruma gelecek nesillerin yani çocukların kültürlerine sahip çıkarak korumasıdır. Müze ziyaretleri çocuklara kültürel değerlerimizi tanıma, onları benimseme ve koruma bilinci edinmelerine de katkı sağlayarak geçmişle aramıza köprüler kuran, bizleri tarihte yolculuğa çıkaran ve tarihin yaşayan tanıklarıdır. Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim ilimizde Erzurum Arkeoloji Müzesi, Türk-İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi (Yakutiye Medresesi), Atatürk Evi Müzesi ve 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi gibi kâr amacı gütmeyen sadece vatandaşlarımıza değil tüm insanlığa hizmet eden şehrin ve ülkemizin göz bebeği müzeler bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm müzelerimizin, tarihsel ve kültürel birikimimize yaraşır niteliğe kavuşması umuduyla, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan müze çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın “Uluslararası Müzeler Günü ve Haftası’nı” kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”