Vali Memiş, sporcularla iftar açtı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan ayı programlarına devam ediyor. Her gün bir kurumda çeşitli kesimlerle iftarını açan Vali Okay Memiş, bugün de milli sporcular ile iftar açtı.

Erzurum Kamp Eğitim Merkezi binasında verilen iftarda genç sporcularla bir araya gelen Vali Okay Memiş, bu salonların sporcu kardeşlerimizin spor yapmasıyla bir anlam bulduğunu söyledi.

Erzurum’un Türkiye’nin kış sporlarında en şanslı il olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Sizlerle bir arada olmak istedik. Yeni açılan bu salonda iftarımızı yapıyoruz. Bu sayede buranında eksikliklerini görmüş oluyoruz. Sizlere spor yapmanın en iyi imkânlarını sağlamaya gayret ediyoruz. Aslında sevgili öğrenciler devlet elinden gelenin en iyisini hakikaten yapma gayreti içerisinde. Özellikle 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları’ndan dolayı, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi kış sporları salonlarına biz sahibiz. Erzurum bu açıdan çok şanslı bir il. Dünya çapında organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sporun her dalını çok önemsiyorum"

Spor salonlarının gece geç saatlere kadar açık kalması talimatını verdiklerini hatırlatan Vali Memiş, "Bundan sonra inşallah organizasyonlarla daha fazla başarı, daha fazla madalya bekliyoruz. Ben sporu çok fazla önemseyen bir abinizim bir yöneticiyim. Kendim ve ailemdeki herkes ve çevremdeki arkadaşlarımda sporun her türlü dalını yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü sağlıklı yaşamanın en önemli unsurlarından bir tanesi hareket etmek, spor yapmak. Şöyle bir güzelliği de var bu işin. İstediğiniz profesyonel bir mesleğe sahip olabilirsiniz ama spora da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Veyahutda bazılarınız profesyonel olarak da spora devam edebilirsiniz. Milli sporcu olarak da hayatınıza devam edebilirsiniz. Bütün imkânlarımız sizinle beraber. Sizin emrinizde. Bizim talimatımız gece geç saatlere kadar bütün salonların herkese açık olması. Salonlarımızın siz öğrencilerle beraber daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani spor salonlarımız kullanıldığı sürece çok anlam ifade ediyor. Onun için sizlerde spora devam ediniz. Derslerinizde de hepinize başarılar diliyorum. Bu spor salonlarının kullanımına fırsat veren başta sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Gençlik Spor bakanımıza ve daha önce emeği geçen sayın bakanlara, il müdürümüze ve ekibine, hocalarımıza, tüm antrenör arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İftar programına Vali Okay Memiş, Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, müdür yardımcıları, antrenörler ve sporcular katıldı.