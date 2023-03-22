Vali Memiş: “On bir ayın sultanı Ramazan hayırlara vesile olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yıl mübarek Ramazan ayı, 23 Mart 2023 Perşembe gününden itibaren idrak edilmeye başlanacaktır. Ramazan ayı, kardeşlik, birlik, beraberlik, iyilik, yardımlaşma, dayanışma bilinciyle sevgi bağlarının güçlendiği, ruhumuzun güzel telkinlere ve öğütlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlanarak tazelendiği müstesna bir aydır. Ülkemizdeki asrın felaketi depremlerden ve selden dolayı rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi olan Ramazan ayına maalesef büyük bir acı ve burukluk içerisinde girmekteyiz. Bu kutsal ayın anlamını birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıyla geliştiren ve önemli hasletler içeren, sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye ulaştığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geliştirilmesi hususunda; vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlıkları başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluş üst yöneticileri ile tüm çalışma arkadaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancım tamdır. Milletçe sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Aziz milletimiz, yaşadığımız coğrafyada tarihin gördüğü en büyük felaketler karşısında yardımlaşma ve güçlü bir dayanışma örneği sergilemiştir. Necip milletimizin, bu güzel hasletleri ve özverili anlayışları devam etmektedir. Bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için yardımlaşma ve dayanışma içerisinde ramazan ayı boyunca, ihtiyaç sahibi dul, öksüz, yetim, gazi ve şehit aileleri ile hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç kimselerin yanı sıra özellikle afetzede vatandaşlarımızla özel ilgilenilmesi esas alınmalıdır. Bu bağlamda; Ramazan ayı boyunca il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları; ekonomik sıkıntı içerisindeki vatandaşlarımıza yardımlarını sürekli ve yaygın hale getireceklerdir. Ayrıca, bu ayın en güzel geleneklerinden birisi de bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra ekonomik durumu iyi olup, hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız da imkânları ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırmaktadırlar. Ramazan ayının anlam ve önemine binaen, gereken hassasiyetin her kademede gösterileceği, inanç ve bilinciyle idrak edeceğimiz mübarek ayın toplumsal hayatın, milli birlik, beraberlik, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuna güç katacağına, aynı zamanda yaşadığımız deprem ve sel felaketlerine maruz kalan vatandaşlarımızın da yaralarını el birliği ile saracağımıza gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.”