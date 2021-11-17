Vali Memiş GSİM’deydi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Birdal Öztürk’ü ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Vali Memiş, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ile ilçe ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Memiş, Birdal Öztürk’e başarı dileklerini iletti.

Vali Memiş bir süre Öztürk ile özel görüşme yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Vali Memiş ile aynı şehirde buluştuğu için mutlu olduğunun altını çizerek, “Sayın Valim İnşallah sizin öncülüğünüzde bu şehirde güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.