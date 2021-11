Vali Memiş: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde rahmet, dua, minnet ve şükranla anıyoruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşımızın muzaffer Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, dua, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla, yine milletiyle birlikte önüne çıkan tüm engelleri tek tek aşarak, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkmış olup, bağımsızlık mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan ve Türk Milletinin bağrından çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimizle saygın ve unutulmaz bir lider olarak, şanlı tarihimizdeki doldurulamayacak yerini almıştır. Bugün O’nun işaret ettiği çağdaş ve aydınlık yolda, milletçe birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği hedef ve muasır medeniyet yolunda yürümeye devam etmekteyiz. Gazi’nin Türk olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu, her koşulda dik duruşunu, korkusuzluğunu, özgüvenini, muazzam kültürünü, araştırmacı, mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklarımıza ve gençlerimize iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşamak, yaşatmak ve ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte daha büyük bir özveri ve heyecanla devam ettirmeliyiz. Hızlı gelişi, değişimlerin ve çok çeşitli olayların yaşandığı dünyamızda, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok kollayıp - koruyarak, daha çok çalışıp ve daha çok üreterek, Asil Türk milletine yakışır bir şekilde, saygın ve onurlu duruşumuzu her ne pahasına olursa olsun devam ettirmeliyiz. Cumhuriyetimizin baş mimarı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Diyerek, en büyük hedef ve özlemini son derece veciz bir ifadeyle dile getirerek, tarihe altın harflerle yazılması gereken, bir not düşmüştür. Bu vesileyle, Başkomutan Atatürk ve çok değerli silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz vatanımız uğruna canlarını feda ederek, ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”