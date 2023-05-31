Vali Memiş; Devletin 1 lirasını bile değerlendiriyoruz

Erzurum’da IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, “IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Palandöken’de bir otelde düzenlenen programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, TKDK İl Koordinatörü Atilla Özlü, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Göreve geldiğimiz günden itibaren TKDK projelerinde büyük bir artış sağladık. Devletimizin 1 lirasını dahi sizlerin hizmetinde kullanıyoruz. Bu şehri sanayi, tarım ve hayvancılık kenti yapıyoruz. Ben bu şehirde görev yaptığım süre de hayvancılık adına yetiştiricilerimizden çok şey öğrendim” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı bakanlık görevlileri tarafından hazırlanan sunumla devam etti.