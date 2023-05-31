Vali Memiş; Devletin 1 lirasını bile değerlendiriyoruz
ERZURUM'DA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN, “IPARD III TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Erzurum’da IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, “IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Palandöken’de bir otelde düzenlenen programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, TKDK İl Koordinatörü Atilla Özlü, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Göreve geldiğimiz günden itibaren TKDK projelerinde büyük bir artış sağladık. Devletimizin 1 lirasını dahi sizlerin hizmetinde kullanıyoruz. Bu şehri sanayi, tarım ve hayvancılık kenti yapıyoruz. Ben bu şehirde görev yaptığım süre de hayvancılık adına yetiştiricilerimizden çok şey öğrendim” dedi.
Konuşmaların ardından toplantı bakanlık görevlileri tarafından hazırlanan sunumla devam etti.