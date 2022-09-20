Vadi Palandöken mesire alanı vatandaşın gözdesi oldu

Palandöken Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. Etap Mesire Alanı vatandaşın adeta gözdesi oldu.

Vatandaşlar, mesire alanına gelerek hem piknik yapıyor, hem de yorgunluğunu bu alanda atıyor.

Palandöken Belediyesi tarafından yapılan Mesire alanı, yeşilliği ve görsel güzelliği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

Vatandaşın keyif alacağı yerler arasında bulunan mesire alanı her gün vatandaşın akınına uğruyor. Oturulacak yerleri, mangal ve semaver yakılabilecek alanları ile büyük bir konfora sahip olan Vadi Palandöken Mesire alanı temizliği ve çevre güzelliği ile de büyük ilgi topluyor.

Çocuk eğlence mekanların bulunması da çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlarken, yeteri kadar ihtiyaç giderilecek yerlerin olması vatandaşın rahat etmesine neden oluyor.

Kızak pisti

Yine Palandöken Belediyesi tarafından mesire alanının hemen yanı başında yapımı tamamlanmak üzere olan kızak pisti de öyle görünüyor ki yine vatandaşın uğrak yeri haline gelecek.

Kapalı telesiyeji, kızak alanının genişliği ve uzunluğu kızak severleri mutlu edecek. Özellikle kızak severlere hitap edecek bu pist kış sezonunda faaliyete geçecek.

Bu alanda kızak severlerin giysilerini değişebilecek bir mekanın da yapımına başlandı. Ayrıca yine bu alanda şehri görebilecek ve insanların istifadesine sunulabilecek kafeterya ve terasta yer alacak.

‘Vatandaşın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, amaçlarının vatandaşın rahatına ve ihtiyacına cevap verebilecek hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediyecilik hizmetlerinin ana merkezinde insana hizmetin yattığını ifade eden Başkan Sunar, ‘Biz bu göreve geldiğimizde bu pencereden bakacağımızı ifade etmiştik. Bugüne kadarki çalışmalarımızın odağında vatandaşın istek ve ihtiyacına göre projelerimizi ve planlarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz’ dedi.

Vadi Palandöken Mesire Alanının vatandaştan tam not aldığını ifade eden Başkan Sunar, kızak pistinin de tamamlanması ve bu kış aylarında hizmete girmesiyle de vatandaşın büyük keyif alacağı yerler arasında olacağını söyledi.

Başkanlık konutunun konut olarak değil millet konağı olarak kullanıma sunmalarının da yine vatandaşlar tarafından ilgi ve takdirle karşılandığına işaret eden Başkan Sunar, şöyle devam etti:

‘Rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz. Asfaltından, yeşil alanına, temizlikten, sosyal ve kültürel belediyeciliğe kadar bütün hizmetlerimizi aksatmadan yürütüyoruz.

Köy mahallelerimize hizmeti hiç aksatmadan götürüyoruz. Vatandaşın istek ve arzularına kulak tıkamıyor, onların yapılabileceğimiz istekleri noktasında duyarlı davranıyoruz.

Şeffaf bir belediyecilik sergiliyoruz. 1. ve 2. Marketler Bölgesi kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor.

Mahalle konakları yanında belediyemizin makine parkını genişletiyor, yeni şantiyeler, yeni hizmet araçları ve yeni yeşil alanlar kuruyoruz. Çevre duyarlılığımızın, Yeşil Palandöken amacımızın bir ifadesi olan Katı Atık Getirme Merkezimiz ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Palandöken bırakmak amacındayız.

Hizmetlerimiz sonrası örnek bir Palandöken oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir şiarımız da şuydu; Bizim makamımız halkın makamı, bizim kamımızda halkımızın yanı olacaktır dedik ve bunu da başarmaya çalışıyoruz’