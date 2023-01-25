Uzundere’de toplu açılış töreni

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Uzundere Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Erzurum’u ilçeleriyle birlikte güzelleştiriyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uzundere ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımları düzenlediği törenle hizmete açtı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, törende yaptığı konuşmada, Uzundere’de devam eden hizmetlerle birlikte ilçenin Türkiye’de öne çıkan önemli ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Aktoprak, Vali Okay Memiş ve Başkan Sekmen’e sundukları destekten ötürü şükranlarını sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında yerel yönetimlerin önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Dünya global bir krizin eşiğindeyken ülkemiz hamd olsun, gelişim ve yatırım hamlelerine devam ediyor. Türkiye büyürken kuşkusuz şehirlerimiz ve aynı eksende ilçelerimiz de büyüyor. Uzundere’demizde Bilgi Evi, Taziye Evi, İtfaiye Amirlik Binası, Yayla Barınağı, Sıvat, Köprü Yapımı, Tretuvar, Menfez ve İstinat Duvarı, altyapı, Gölet, Sulama Tesisi, BSK, Sathi Kaplama ve Yol yapımı, Okul ve Cami onarımları, İmam Evi, Peyzaj, Aydınlatma ve diğer yatırımlarımızın açılışı gerçekleştirdik. Yatırımlarımız Uzundere ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün hamd olsun içme suyu, altyapısı ve yol problemi olan bir mahallemiz yok elhamdülillah Bakınız, Uzundere’mizde şimdiye kadar 139 bin 417 metre içme suyu hattı, 47 bin 625 metre de kanalizasyon hattı inşa etmişiz. Uzundere’mizin güzelleşmesi için inşa ettiğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yanda yerelde kalkınma devam ederken diğer yandan da ülkemizin gelişimi hızla sürüyor.

Ekonomik sıkıntıların kol gezdiği Dünya genelinde hamd olsun Cumhur İttifakımızın yatırımları artarak devam ediyor. Rabbim bereketli kılsın. Bilinmelidir ki; Erzurum’u geliştireceğiz, Uzundere’mizi bir turizm cennetine dönüştüreceğiz, şehrimizi ilçeleriyle birlikte güzelleştireceğiz.”

“İlçelerimiz şehrimiz gibi aynı anda büyüyor ve gelişiyor”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Vali Memiş, “Türkiye’de 922 ilçe var bu 922 ilçe içerisinde Uzundere ilçesi nüfusuyla orantılandığında kamu hizmetlerinden fazlasıyla pay almıştır” diye konuştu. “Eksiklerimiz var eksikler bitmez ama eğitimde, turizmde ve temel altyapı hizmetlerinde bütün kamu yatırımlarında nüfus orantılarında fazlası olan bir ilçemizdir Uzundere” diyen Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güzel yatırımlardan ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’de 81 vilayette Erzurum Büyükşehir Belediyesi kadar taşraya kırsal alana hizmet eden ben başka Belediye Başkanı görmedim. Hakikaten bu zorlu coğrafyada 2000 rakımda bir ucu Doğu Karadeniz’de bir ucu Doğu Anadolu’nun tam göbeğimde olan 2 bin rakım yerleşim yerine sahip 2000 köyü olan yerleşim yerinde kıt kaynaklara rağmen yaşanan birçok ekonomik sorunlara rağmen arkadaşlar büyük bir çaba içerisinde hizmet ediyorlar. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyi kutluyorum. Stratejik planlama diye bir olgu var. Bu şu demek kıt kaynaklarla en doğru hizmeti yapmaya stratejik planlama denir. Uzundere’de şuan ki nüfusumuz ortalama 1000’e yakındır ben burada OSB yapacağım desem doğru bir laf etmiş olmam. Uzundere’de doğa turizm yapacağız. Göreve ilk geldiğimde Tortum Şelalesi’ni gördüğümde hem hayran kaldım hem de üzüldüm. Kollarımızı sıvayarak düzenleme yapmaya başladık ve Büyükşehir Belediyemiz de her türlü desteği bu alanda da bize sundu. Orası daha da iyi olacak. Bu Şelale Uzundere’nin Erzurum’un hatta Türkiye’nin ölçeğinin çok daha üstünde bir yer. Dünyaya tanıtılacak bir alan bu bir nimettir. Aynı şekilde Tortum Gölü de bu coğrafyada Burada daha fazla etkinlik ve organizasyon yapacağız. Bu da bu ilçeye bir istihdam kaynağı sağlayacak. Halkımızın para kazanacağı yatırımlar olacak. Şelalemiz de Doğa Koruma ve Milli Parklar vesilesiyle tesis yaptık orayı da Büyükşehir Belediyemiz işletecek ve bu da ayrı bir istihdam sağlayacak. Bu vesileyle ilçemizde yapılan yatırımların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından ilçede yapılan yatırımların açılış kurdelesi kesildi.