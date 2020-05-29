Uzundere’de organik sebze ve meyve üretimi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde organik salatalık üretimi başladı.

Erzurum’un Uzundere ilçesinin Şelale Mahallesi’nde organik olarak yetiştirilen salatalıklar satışa sunulmaya başlandı.

Organik meyve sebze yetiştiricisi Şaban Ata, "Seralarımızda organik olarak yetiştirdiğimiz salatalıklarımız ilaçsız ve tamamen organiktir. Bölgemizde organik meyve ve sebzenin en güzeli yetişmekte, aroması en güzel meyve sebze bizim bu bölgede yetişmekte. Çiftçilerimizin toprakları boş yatıyor. Lütfen üretime yönelelim üretim yaparak hem bütçemize hem de ülke ekonomisine katkıda bulunalım" dedi.