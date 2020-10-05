Uzundere’de MHP buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, beraberinde 20 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Uzundere ilçesine çıkarma yaptı.

Başkan Karataş, “Büyük Buluşma-Büyük Tanışma” adını verdiği organizasyon kapsamında ilçe başkanlarıyla hem yönetim kurulunu, hem de birbirleriyle ilçe başkanlarını tanıştırdı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’a konuk olan MHP’li yöneticiler, tanışmanın yanı sıra Uzundere’nin eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı da buldu. MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, partisinin Erzurum’daki tüm yöneticilerini ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği organizasyonda, ilçe başkanları da birer selamlama konuşması yaptı.

Uzundere Belediye Başkanlığı’na Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen Hilmi Aktoprak ise, “Uzundere gibi tabii ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçemizde böylesine güzel bir buluşmaya tanıklık etmiş olmak bizim için de büyük ayrıcalık oldu” dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Aktoprak, MHP’li konuklarına ilçede yapılan çalışmalara dair bilgiler de aktardı. Uzundere’nin Erzurum’un gizli turizm hazinesi olduğunun altını çizen Aktoprak, “İşte biz ilçemizdeki turizm güzelliklerini ve değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Erzurum Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin büyük katkı ve destekleriyle Uzundere’de birbirinden muazzam projeleri hayata geçirdik. İlçemiz için çalışmaya ve koşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, her türlü zorluğun üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelineceğini vurgulayarak, “Dava arkadaşlarımızla birlikte bugün Uzundere’de sergilediğimiz bu duruş, aslında tüm zorlukları rahatlıkla aşabileceğimiz anlamına da geliyor. Çünkü bizi ve aziz milletimizi özel kılan faktörlerin başında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma geliyor. Bu bütünlüğümüzü muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir güç ve hiçbir girişim bizi alt edemez, edemeyecek” ifadelerini kullandı.