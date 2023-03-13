Uzundere Müftülüğü 4-6 yaş öğrencileri kumbaralarındaki parayı deprem bölgesine gönderdi

Erzurum’un Uzundere ilçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kur’an Kursu 4-6 yaş öğrencileri kumbaralarını deprem bölgesine bağışladı.

Erzurum Uzundere Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına minik öğrenciler de kumbaralarındaki parayla destek verdi. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Uzundere Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından da deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına 4-6 yaş öğrencilerden destek geldi. Kur’an Kursu öğreticileri rehberliğinde Uzundere Kaymakamlığına gelen minikler, kumbaralarından çıkan 4 bin 110,30 TL’yi depremzede kardeşlerine oyuncak alınması için İlçe Kaymakamı Kübra Demirer ve Türkiye Diyanet Vakfı Uzundere Şube Başkanı Doğan Eygün’e teslim ettiler.

Minikleri ağırlayan İlçe Kaymakamı Demirer, "Yapılan bu bağışın özellikle 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından olması çok önemli. Anlamlı ve duygu yüklü bağıştan dolayı 4-6 yaş Merkez Kuran Kursu öğreticilerine ve öğrencilerine teşekkür ederim." diye konuştu.