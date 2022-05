Uzman Dr. Gültekin’den, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü açıklaması

Oltu Devlet Hastanesin Göğüs Hatalıkları Uzmanı Dr. Ökkeş Gültekin, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tütünsüzlüğe dikkat çekti.

Göğüs Hatalıkları Uzmanı Dr. Ökkeş Gültekin, 31 Mayıs’ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildiğini belirterek, “Bu günün amacı tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak olarak belirlenmiştir. Tütün kullanımıyla ortaya çıkan zararlar sadece kullanan kişi ile sınırlı kalmayıp pasif etkilenme nedeniyle sigara içmeyen bireylerde meydana gelebilmektedir. Sağlığa etkileri dışında tütün ürünü kullanımı önemli bir çevre kirliliği nedenidir. Sigara dumanın oluşturduğu hava kirliliği dışında, yapılan çalışmalarda dünya çapında tüketilen her dört sigaranın üçünün her yıl izmarit olarak çevreye bırakıldığı gösterilmiştir” dedi.

Sigara içen her iki kişiden bir tanesinin erken öldüğünü söyleyen Uzman Doktor Ökkeş Gültekin, “Sigara bağımlılığında ölüm, sigara yüzünden oluşan hastalıklar sonucu meydana gelmektedir. Sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, KOAH, damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi hastalıklar sigara kullanımı ile doğrudan ilişkili hastalıklardır. Tütün kullanımı sonucunda her yıl dünyada 8 milyondan fazla kişi ölmekte ve bu ölümlerin önemli bir kısmı düşük ve az gelişmiş ülkelerden görülmektedir. Sigara dumanına maruz kalma olarak tanımlanan “pasif maruziyet” kişi sigara içmese bile sigara dumanından yoğun olarak etkilenmesi olarak tanımlanmaktadır ve pasif maruziyet sonucu her yıl 1.2 milyon kişi ölmektedir.

Tütün kullanımı önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütüne göre tütün bağımlılığı bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Ülkemiz yıllar içerisinde sigara bağımlılığı ile mücadele de önemli kazanımlar elde etmiştir. Bağımlılıkla mücadelede sigaraya başlamanın önlenmesi temel unsurdur.

Tütün bağımlılığı tedavisinde kişinin bırakma kararı alması en önemli basamaktır. Kişi, kendi kendine bırakmayı denediğinde zorlanıyorsa etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntemlerinden yararlanabilir. Bunun için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma polikliniklerinde destek alınabilmektedir. Bu yöntemler, nikotin yerine koyma tedavileri (bant, sakız), ağızdan yutularak kullanılan bupropion ve vareniklin’dir. Her üç yöntem de içme isteğini azaltması ve yoksunluk belirtilerini önleme açısından başarılıdır. Sağlık bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.