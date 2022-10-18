Uzman çavuşlardan bekçilik talebi

Uzmanlar federasyonu Erzurum il temsilcisi Nesip Dal, yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Federasyon olarak görevde olan veya görevden ayrılmış olan arkadaşlarımızın mağduriyetini gidermek istiyoruz” diyen Uzmanlar Federasyonu Erzurum il temsilcisi Nesip Dal, “Uzmanlar Federasyonu, 2015 yılında kurulmuş ve 200 bin üyesi olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. 63 ilde temsilciliği olan Federasyonumuz, Erzurum´da da örgütlenmiş durumdadır. Amacımız görevde olan, görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olan arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek. Bu amaç doğrultusunda bizler de Erzurum´da çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Dal, “Uzman çavuşların tabi oldukları 3269 sayılı kanunun 5. Maddesinde yer alan uzman çavuşluktan kendi isteği ve sağlık sebebiyle ayrılan personellerin 657 sayılı devlet memurları kanunun 92. Maddesine atıf yapılmış olup 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olmayan personellerden kendi istekleri ile görevden çekilmiş olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında boş kadro ve gereceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile kamu kurum ve kuruluşların takdiri ile bu kadrolara atanır hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede uzman çavuşların sözleşmelerinin bitmesine müteakip görevinden ayrılanların belirli dönemler içerisinde kamu kurum ve kuruluşların takdiri ile devlet kadrolarına geçmektedirler” dedi.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışan personelin Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışabilmeleri için kadro tahsis edilerek uzman çavuşların aile bütünlüğünün sağlanması ve tecrübeli personellerin vatana hizmet etmesinin önünün açılmasını talep ettiklerini kaydeden Dal, “Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak çalışmış personelin Doğu illerinde mahalle çarşı ve bekçilik kadrolarında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bununla beraber her daim devletinizin ve milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isterim. Her daim göreve hazır yedek asker olarak beklemekteyiz. Biliyoruz ki devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir evlatları için gerekeni yapacağına inancımız tamdır. Sayın devlet yetkililerinden bir baba Şefkati bekleyen yüzbinlerde evlatları olarak güzel haberlerin gelmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Bartın Amasra’da yaşanan felaketten dolayı öncelikle şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum vatanımızın ve milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.