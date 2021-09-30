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Uyuşturucu kullanan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

ERZURUM 30.09.2021, 15:55
Uyuşturucu kullanan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Aziziye ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 araç ve 3 şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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