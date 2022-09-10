UYAFA Göbeklitepe cup heyecanı yaşandı

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi, Şırnak, Van, Kars’ın ardından Şanlıurfa’da futbol turnuvası düzenledi.

Kentin turizmine de katkı sağlanmasının amaçlandığı UYAFA GÖBEKLİTEPE CUP Turnuvası’nda, 13 ilden gelen ilköğretim çağındaki çocuklar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin (UYAFA) spora ve sporcuya verdiği destek artarak devam ediyor.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin yetenekli çocukları keşfetmek için bu yıl düzenlediği turnuvaların dördüncüsü Şırnak, Van ve Kars’ın ardından Şanlıurfa’da gerçekleşti.

UYAFA Göbeklitepe Turnuvası’na yoğun ilgi oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, 24 ülkeden takımların katılımı ile 25 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol turnuvasına ön hazırlık niteliği de taşıyan UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvası’nda Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Batman, Adıyman, Kars, Gaziantep, Şırnak, Elazığ, Malatya, Mersin, Adana ve Bingöl’den gelen takımlar mücadele etti.

07-10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvasını çok sayıda vatandaş tribünden izledi. Final mücadelesi Şanlıurfa İle Batman arasında oynandı. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen maçın normal süresi 1-1 berabere bitti. Penaltı atışları sonucunda Şanlıurfa 4-2 kazanarak şampiyon oldu.

UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvası’nda yer alan çocuklar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da düzenlenecek gelişim liglerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Çocuklarını tribünden destekleyen aileler, heyecanlı anlar yaşadı

UYAFA’nın düzenlediği organizasyonlarda kentin turizmine katkı sağlanması da amaçlanırken, daha önceki turnuvalarda olduğu gibi UYAFA Göbeklitepe Cup’da da renkli görüntüler yaşandı. Turnuvalarda mücadele eden çocuklarını tribünden izleyerek onlara destek veren aileler, heyecanlı anlar yaşadılar.

Maçları son dakikaya kadar ilgiyle izleyen aileler, futbolseverler ile medyanın ilgi odağı oldu. Taraftarlar, çocuklarına tribünden destek veren aileler ve katılımcı takımlar ile fotoğraf çektirdi.

Özcan Şimşek; “Ailelerin çocuklarını büyük bir heyecanla izlemesi UYAFA için mutluluğun adıdır”

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, ailelerin çocuklarının maçını izlemesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Gönüllere dokunmaya devam eden UYAFA, bu defa da Şanlıurfa’da çocukları izlemeye gelen ailelerin gönlüne dokundu. Ailelerin ve taraftarların çocuklarımızı büyük bir heyecanla izlemesi UYAFA için mutluluğun ve başarının adıdır. Her katılımcı çocuğun ailesinde taptaze, kar gibi beyaz umutları var. Sahalarda daha nice umutlu çocuklar ve aileler ile buluşmayı umut ediyoruz. Bu vesileyle sporun ve sporcunun destekçisi Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’ye, UYAFA il Temsilcisi Mehmet İpek ve ekibine böyle anlamlı bir organizasyon planladıkları için UYAFA ailesi olarak kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Ali Güney; “Kampların sayısı artacak”

UYAFA Palandöken Cup Genel Koordinatörü Ali Güney, düzenlenen organizasyonlarla aynı zamanda ülkenin ve şehirlerin tanıtımına da katkı sunduklarını belirterek, “Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bu organizasyon; gelecek yıllarda ülkemizin spor merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Turnuvalarımız, spor yöneticileri, teknik direktörler, antrenörler, tur operatörleri, turnuva organizatörleri ve spor turizmi ile uğraşan yöneticileri bölgeye getirerek, yerinden yapılacak tanıtımlar vasıtasıyla spor yöneticilerini ülkemizde kamp yapmaya teşvik edecektir. Daha sonra spor oyunları organizasyonları, ulusal ve uluslararası ülkemizin ilimizin ve bölgemizin tanıtımı ile insanları bu bölgeye çekecektir” diye konuştu.

Nazım Saraçoğlu “Organizasyona katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

UYAFA Teknik Koordinatör Yardımcısı Nazım Saraçoğlu; katılımcı çocuklara, çocukların ailelerine, teknik adamlara ve organizasyon katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Saraçoğlu, Uluslararası UYAFA Palandöken Cup 2023 hazırlıkları çerçevesinde yapılan organizasyonların sonuncusunu Şanlıurfa’da yaptık. Umarım Ülkemizi ve Erzurum’u uluslararası organizasyonda en güzel şekilde temsil ederiz” dedi.