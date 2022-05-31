Üretim fabrikasında Ergaz - Atatürk Üniversitesi işbirliği

Ergaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abubekir Yağız Ergaz Akaryakıt Depolama ve Dolum Terminali, LPG Dolum Tesisleri ve Tüp İmalat Fabrikasında denetlemelerde bulundu.

Ergaz Grup’un Erzurum OSB’de bulunan ve 3 milyon dolarlık yatırımı olan Tüp İmalat Fabrikasının daha rantabl çalışması bağlamında Atatürk Üniversitesi Yönetim Kadrosuyla toplantı gerçekleştirdi.

Yağız , İlk etapta Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler’i ziyaret etti.

Toplantılarda Doğalgazdan dolayı tüp gaz sektörünün, dolayısıyla tüp imalat sektörünün daralmasıyla oluşan imalat maliyetlerinden kaynaklı sıkıntıların asgari seviyeye çekilmesi ve tüp imalatı veriminin artırılmasına dönük olarak üniversite ile işbirliği yapılması ve üniversite teknik kadrosunun tavsiyeleri ve projelerinin değerlendirilmesi konusu görüşüldü.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göğebakan Ergaz’ın Erzurum’a ve Ülke ekonomisine yaptığı katkının altını çizerek , üniversite olarak proje ve işbirliği alanında her türlü desteği verebileceklerini belirtti ve Ergaz Grup’un LPG ve Akaryakıt sektöründeki başarılı çalışmalarından ve Erzurum’a yaptığı yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Toplantılarda , önümüzdeki süreçte Ergaz Tüp İmalatı teknik ekibinin Atatürk üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde konuyla ilgili bir sunum yapması yönünde karar alındı.Bu görüşmelerden sonra teknik ekibin hazırlayacağı Şirket envanteri, alt yapı ve fiziksel özellikleriyle Üniversite Ergaz işbirliğinin hangi alanlarda yapılacağı tespit edilecek.

Ergaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abubekir Yağız, proje ile ilgili olarak vermiş oldukları desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve ikili görüşmelerde bulunduğu Rektör Yrd. Turgut Göğebakan ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Recep Sadeler’e ziyareti esnasında göstermiş oldukları nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.