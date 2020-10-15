Üreten Kadınlar Projesi hayata geçiyor
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN 2020 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAPSAMINDA DESTEKLENEN “MAKSUT EFENDİ MAHALLESİ ÜRETEN KADINLAR” PROJESİNİN SÖZLEŞMESİ KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) İLE PALANDÖKEN BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANDI.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen “Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar” projesinin sözleşmesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Palandöken Belediyesi arasında imzalandı.
Palandöken Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında; Palandöken ilçesinde dezavantajlı bir bölge olan Maksut Efendi mahallesinde süt ürünleri üretimine yönelik bir tesisin kurulması planlanıyor.
Ayrıca bölgede hayvancılıkla uğraşan kadınlara yönelik bir kooperatifin kurulması, çalışanlara işbaşı eğitimlerinin verilmesi, üretilen çiğ sütün işlenerek katma değerli ürünlerin üretiminin gerçekleştirilmesi ve etkin bir şekilde pazarlanarak bölgede yaşayan kadınlara düzenli gelir elde etme imkânının sağlanması projenin planlanan çalışmaları arasında yer alıyor. Projenin uygulanması ile birlikte dezavantajlı bir bölgede yaşayan kadınların ekonomik imkânları geliştirilecek ve iş gücüne katılımları desteklenmiş olacak.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından, projenin başta Palandöken ilçesi olmak üzere bölgede istihdama ve sosyal kalkınmaya katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2