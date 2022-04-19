Ünlü isimler, çocuk istismarına dikkat çekmek için 23 Nisan akşamı toplanıyor

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde tiyatro ve sanat camiasından pek çok kişi, geçen seneki yaptıkları kampanyanın devamı olarak bu sene 23 Nisan Cuma akşamı, saat: 21.00’da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram’da yeniden büyük bir kampanya başlatacak.

Çocuk istismarıyla mücadele çerçevesinde pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Ezgi Mola, Demet Özdemir, Kerem Bursin, Pınar Deniz, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade, Gupse Özay, Deniz Işın, Şebnem Bozoklu, Bora Akkaş, İsmail Demirci, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Burak Deniz, Hazal Kaya, Didem Soydan, Enis Arıkan, İbrahim Selim, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak de olduğu bir çok isim; 23 Nisan akşamı; saat: 21.00 itibarıyla; oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği’ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecekler ve tüm operatörlerden; “UCİM” yazıp 8246’ya SMS atılmasını ve UCİM’e düzenli bağışçı olunmasını isteyecekler.

Geçen sene yapılan kampanya sonrasında 11 ilde çocuk ihmal ve istismarını önleme ofislerinin açılışı gerçekleşmişti. Bu seneki kampanya ile daha çok çocuğa ulaşılmak ve daha çok çocuğu istismardan korumak amaçlanıyor.