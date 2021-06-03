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Üniversitelerarası iş birliği çalışmaları devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Prof. Dr. Erdal Zorba ile Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

ERZURUM 03.06.2021, 13:31
Üniversitelerarası iş birliği çalışmaları devam ediyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Prof. Dr. Erdal Zorba ile Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Fahri Temizyürek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, üniversiteler arasındaki iletişimi güçlendirmek, akademik ve idari iş birliklerine zemin hazırlamak için bu ve benzeri görüşmelerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlayarak ortak bir yol oluşturmak adına fikir alışverişinin değerine dikkat çeken Rektör Çomaklı, bilgi paylaşımı sayesinde üniversitelerin belirledikleri hedeflere daha çabuk ulaşacaklarını söyledi.

Üniversitelerin bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük etmek için en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı şunları ifade etti:

“Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversiteler, sadece kurumsal gelişime değil, bulundukları şehirlerin ve ülkemizin kalkınma çabalarına da olumlu yönde etki ediyor. Kurumlararası iş birlikleri, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi ve ortak projeler sayesinde her türlü soruya ve soruna özgün çözümler bulmak daha kolay olacak.”
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