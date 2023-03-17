Üniversite senatosunda öğünün adı asker menüsü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında rutin toplantılarına devam eden Üniversite Senatosunda, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz anıldı.

Çanakkale cephesinde savaşan Türk askerinin yemek listesinde sıkça karşılaşılan üzüm hoşafı ve ekmek, Turizm Fakültesi organizasyonuyla senatörlere ikram edilerek o günlerin hatıralarda kalması sağlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anmak, bu konuda farkındalık oluşturmak adına ikram edilen asker menüsünü tatmanın o günlerin hatırlanması açısından önemli olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Çanakkale Zaferinin hangi şartlar altında elde edildiğinin bir nebze de olsa anlaşılması ve kahraman ecdadımızın bir kez daha rahmet ve minnetle anılması için anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

Türk milletinin birlik, beraberlik ve inançla neler yapabileceğini gösteren en güçlü örneklerden birinin Çanakkale Zaferi olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Türk milletinin; vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, hangi durumda olursa olsun engelleri aşabileceğinin en güzel örneği Çanakkale Zaferidir. Kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılarak bizlere emanet eden her bir ecdadımızı, her bir şehidimizi saygı, minnet ve duayla anmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, böylesine anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.