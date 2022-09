Uluslararası Tarihi İspir Panayırı başladı

Uluslararası Tarihi İspir Panayırı yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlar eşliğinde İspir Hükümet Meydanı’ndan başlayarak panayır alanına kadar devam eden kortej yürüyüşü ilçede büyük bir coşku oluşturdu.

Kortejde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Mustafa Berk Çelik, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Fevzi Polat ve Hüseyin Koçan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Pazaryolu Belediye Başkanı İbrahim Şahin, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve üyeleri, İspirli iş adamları, muhtarlar, İspirli şehit aileleri, Erzurum Hükümdar Atlı Spor Kulübü ekibi, İspir Gençlik Spor Kulübü sporcuları, yediden yetmiş yediye İspirliler ve basın mensupları yer aldı.

“Cumhur ittifakı’nın hassasiyetlerini hep gözettim”

Kortej yürüyüşünün ardından mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, panayır alanını dolduran İspir halkına ve misafirlere teşekkür etti.

İspir (Deri) Panayırı’nın İpek Yolu güzergâhı üzerindeki ilçede 7 asırdır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Coşkun, Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana geçen süre zarfında yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Göreve başladığı günden itibaren Cumhur İttifakı’nın hassasiyetlerini gözeterek çalıştığının altını çizen Başkan Coşkun, “Tüm yol arkadaşlarımı, çalışma arkadaşlarımı, başkan yardımcılarımı, işçisinden memuruna kadar tüm yol arkadaşlarımı bu güzel ve anlamlı günde bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

“Panayır alanını genç çiftlerimizin düğünlerine vakfettik”

Görevde bulunduğu üç buçuk yıllık süre zarfında Milliyetçi Hareket’in ve Ülkücü duruşun belediyecilik anlayışının nasıl olacağının en güzel numunelerini sergilediklerini belirten Başkan Coşkun, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda muhteşem bir açılış töreni gerçekleştirdiğimiz panayır alanı biz göreve geldiğimizde kelimenin tam anlamıyla çöplüktü. Alanın hemen yanından akan dere sinek ve mikrop membaıydı. Şimdiki halini görüyorsunuz. İlçemizin iftihar kaynağı bir alan oldu ve Pandemiden bu tarafa yılda ortalama 80 çiftimizin düğününe ev sahipliği yaptı. Panayır için kurduğumuz bu alanı, dünya evine giren kardeşlerimizin hizmetine vakfettik.”

Millet Bahçesi İhalesi Yapılıyor

TOKİ tarafından panayır alanından Kale Dibi mevkiine kadar olan 26 dönümlük arazide kurulacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesini yapacağı müjdesini paylaşan İspir Belediye Başkanı Coşkun, şunları söyledi: “İnşallah Cumhuriyet’imizin 100. yılında İspir’imiz, devletimizin de katkılarıyla hem ticari hem kültürel hem de sosyal anlamda Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı olacaktır. Bütün bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere, attığımız her adımda bizi bir baba şefkatiyle kucaklayan Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’ye ve seçildiğimiz günden bu yana attığımız her adımda kendilerine danıştığımız, gücünü ve desteğini her daim yanımızda hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız, değerli büyüğüm, hocam Sayın Prof. Dr. Kamil Aydın Beyefendi’ye şahsım ve İspir halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”

“Şehitlerimizin fedakârlıkları ilelebet saygı ve minnetle hatırlanacaktır”

30 Ağustos gününün bu yıl Büyük Taarruz’un yüzüncü yılına tesadüf ettiğini hatırlatan Başkan Coşkun, “Dumlupınar’da kazandığımız zafer, Malazgirt’teki ruh kökünün şaha kalması, yeni bir diriliş hamlesine dönüşmesidir. Bin yıldır Malazgirt’in muzaffer kumandanı Sultan Alparslan’ın sözünün yere düşmemesi adına Anadolu topraklarına tohum misali düşen her bir şehidimizin aziz hatıraları kıyamete kadar en değerli hazinemiz olarak kalmaya ve hatırlanmaya devam edecektir. Tarih boyunca nice şehitler veren, Birinci Dünya Savaşları sırasında şanlı İspir Müdafaasına ev sahipliği yapan İspir’imiz, 1980 sonrasında başlayan bölücü terör tehdidi sırasında da şehitler verdi. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Şehit Ailelerine nişan, nişan beratı, Bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un konuşmasının ardından İspir Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü’nce hazırlanan İspir Nişanı, İspir Nişan Beratı, Türk Bayrağı ve Kuran’-ı Kerim’den oluşan hediye seti, protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine ve yakınlarına takdim edildi.

Cirit ve Halk Oyunu Gösterileri Büyük Beğeni Topladı

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda İspir Spor Kulübü sporcularına protokol üyelerince teşekkür belgeleri verildi. Hemen ardından ise protokol ve davetli misafirlerin katılımıyla Uluslararası Tarihi İspir Panayırının açılış kurdelesi kesildi.

Erzurum Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri ile devam eden açılış etkinlikleri ile Erzurum Hükümdar Atlı Spor Kulübü’nün cirit oyunu gösterileri vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberinde bulunan misafirlerle birlikte çadır esnaflarını ziyaret etti.

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen akşam konserinde ise Türk halk Müziği sanatçıları Aysun Gültekin ve Nurullah Akçayır, alanı dolduran İspirlilere çok keyifli ve dakikalar yaşattı. Türküler eşliğinde halk oyunları oynayan ve halay çeken davetli misafirler ve İspirliler unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Her yıl İspir’e büyük bir coşku ve heyecan katan, sosyal ve kültürel etkinliklerinin yanı sıra ilçe ekonomisine de büyük bir katkı sunan Uluslararası Tarihi İspir Panayırı, konserler başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle 11 Eylül’e kadar devam edecek.