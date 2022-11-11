Uluslararası öğrencilere yönelik bilgilendirme ve sosyal uyum buluşması gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü ve Erzurum Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Sosyal Uyum Buluşması organizasyonu gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan’ın yanı sıra konuşmacı olarak 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Kâmil Polat, İl Göç İdaresi uzmanları ile akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

İl Göç İdaresinin hazırladığı Göç İdaresi Başkanlığı tanıtımı ve Türkiye Bursları Programı hakkındaki bilgilendirici video gösterimi ile başlayan programda daha sonra İl Göç Uzmanları Kübra Karasu ve Kenan Topal tarafından öğrencilere Türkiye’ye giriş çıkış ve Türkiye’de kalışları, toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri ile toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi sundular.

1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Kâmil Polat ise uluslararası öğrencilere Türkiye’de ve Erzurum’da bulunan iş olanakları ile ilgili bilgi verdiler. Konuşmaların ardından öğrenciler Murat Urkuç ve Kâmil Polat ile bir araya gelerek birtakım sorular yönelttiler.

“Uluslararası Öğrencilerimiz Bizler İçin Çok Değerli”

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Atatürk Üniversitesinin son yıllarda uluslararasılaşma açısından önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, bu gelişmeler doğrultusunda uluslararası öğrenci sayısında da artış yaşandığını aktardı.

Üniversitede 800 önlisans, 7 bin 450 lisans, 460 yüksek lisans ve 191 doktora olmak üzere toplamda 8 bin 901 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Sözbilir, bu sayının Türkiye ortalaması üzerinde bir sayı olduğuna vurgu yaptı.

Dünyanın dört bir yanından Atatürk Üniversitesine eğitim görmek için gelen öğrencilerin üniversite için önemli bir zenginlik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir şunları söyledi: “Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla uluslararası öğrencilerimizle çok daya yakın ilişkiler kurarak ilgilenmeye gayret ediyoruz. Türkiye ile ülkeleri arasında kültürel bir köprü kuran öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz hem Türkiye’de hem de ülkelerinde önemli göreveler üstleneceklerine gönülden inanıyorum” dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ise Atatürk Üniversitesi ile birlikte bu faydalı programı gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını aktararak, kurumlar arası iş birlikleri ile gönüllere dokunmaya devam edeceklerini aktardı.