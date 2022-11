Uluslararası öğrenciler Erzurum’da

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) bu yıl Kırgızistan’dan Gana’ya, Nijer’den Moğolistan’a onlarca ülkeden yüzün üzerinde misafir öğrenci geldi.

Yüksek öğretimlerini Türkiye’de devam ettirme kararı alan uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri Atatürk üniversitesi olmaya devam ediyor. Bünyesinde beş binin üzerinde kayıtlı uluslararası öğrencisi bulunan Atatürk Üniversitesine bu yılda rağbet çok fazla oldu. Aldıkları eğitimin yanında şehir halkının uluslararası öğrencilere gösterdikleri hoşgörü, misafirperverlik bu kararda etkili oldu. Üniversitede bölümlerde okumaya başlamadan önce TÖMER’de Türkçe hazırlık kursu alan öğrenciler burada başarılı olduktan sonra okuyacakları bölümlere kayıt yaptırma hakkı kazanıyorlar.

Erzurum’a geldikleri ilk günden uluslararası öğrencilere maddi manevi rehberlik yapmaya başlayan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği bu yılda TÖMER’de stant açarak dernek ve dernek faaliyetleri hakkında uluslararası öğrencilere bilgi verdi. Türkçeyi henüz öğrenme aşamasında olan öğrencilere Arapça ve İngilizce sunumlar yapıldı. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği gönüllüsü aynı zamanda UDEF 12. Bölge Başkanı Ertan Aksakal, ’’Sizleri aramızda görmekten şehrimizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Sizler burada aldığınız eğitim ve edindiğiniz tecrübelerle ülkeler arası köprüler kurulmasına hizmet edeceksiniz. Gönülleri bir araya getirecek ülkemizi ve ülkenizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracağınıza yürekten inanıyorum. Bizler de şehrimizde sizlerin her an yanında olarak sizlere hizmet etmekten yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyacağız. Geçen senelerde birçok faaliyet yaptık. Spordan sanata, eğitimden kültür gezilerine kadar bu yılda yapacağımız etkinliklerde sizleri aramızda görmeyi arzu ediyoruz’’ dedi.