Uluslararası karayolunda trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Erzurum Horasan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, muayene, sigorta ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesildi.

Horasan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi. Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre trafik ekiplerince emniyet kemeri, radar, araç muayene sigorta, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Erzurum, Ağrı, Kars, İran yollarının geçiş güzergahı olan Horasan’ın birçok noktasında gerçekleştirilen denetimlerde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Toplam 84 aracın denetlendiği uygulamada bir sürücüye emniyet kemeri ihlali, 24 sürücüye aşırı hız (radar), bir sürücüye araç muayenenin geçmesi, bir sürücüye araç kullanırken telefon kullanmaktan 27 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.