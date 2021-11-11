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Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ile Kimyagerler Derneği tarafından uluslararası katılımlı EBAT Kongresi düzenlendi.

ERZURUM 11.11.2021, 15:42
Uluslararası 3. EBAT kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi ile Kimyagerler Derneği tarafından uluslararası katılımlı EBAT Kongresi düzenlendi.

Uluslararası Avrasya Biyokimyasal Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresinin (Eurasia Biochemical Approaches and Technologies Congress - EBAT) 3.sü Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 53 yurt içi, 14 yurt dışı olmak üzere toplam 67 üniversiteden 240 katılımcının 180 bildiri sunduğu Uluslararası EBAT Kongresine Atatürk Üniversitesinin yanı sıra; Hacettepe, Bilkent ve Gebze Teknik Üniversitesi ile Kimyagerler Derneği ev sahipliği yaptı.

En Kapsamlı Kongre Olma Özelliği Taşıyor

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 4-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen kongrenin akademik ve endüstri profesyonellerinin bölgedeki son gelişmeleri tartışmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağladığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; biyokimya, biyoteknoloji, biyomedikal mühendislik ve biyomateryallerin çeşitli yönlerine odaklanan en kapsamlı kongre olma özelliği taşıdığını vurguladı. Biyokimya alanında yapılan güncel çalışmaları tartışmak ve gelecek sürece dair öngörüleri paylaşmak açısından EBAT kongresinin oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Çomaklı: "Kongremiz, değerli bilim insanlarımıza bilimsel ortamda fikir alışverişinde bulunma imkânı sağladı" dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Kongre Başkanı Prof. Dr. Hasan Özdemir, 3. EBAT kongresinin ana hedefinin bilim adamları, mühendisler ve endüstri arasındaki gerçek bir uluslararası iş birliği atmosferi oluşturmak olduğunu söyleyerek en son gelişmeleri, yenilikleri ve dünyaca ünlü araştırmacıları ortak bir platformda bir araya getirerek kaliteli araştırmaları ve bu araştırmaların gerçekleştirilmesini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Kongre Kapsamında Genç Bilim İnsanı Adayları da Teşvik Ediliyor

Kongre kapsamında ayrıca çeşitli üniversitelerde eğitim gören lisans düzeyinde genç ve başarılı öğrencilerin katılımını desteklediklerini de ifade eden Özdemir: “Böylelikle, bilim dünyasını bu genç akıllara tanıtarak, onları bilim dünyasına kazandırmayı ve ilerlemelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Farklı özelliklerde olan katılımcıların sentezlendiği bir oluşum olan EBAT kongresinin 3.sünde protein saflaştırma ve teknolojileri, endüstriyel enzim uygulamaları, biyoteknoloji ve biyodönüşüm, molekül biyokimyası, biyoinformatik, biyofizik ve biyoanalitik, biyolojik aktivitenin belirlenmesi, doğal ürünlerin biyokimyası, biyomolekül ve metabolit tayini, biyosorpsiyon ile proteomik gibi konular ele alındı. Oldukça verimli geçen ve alandaki çeşitli sorunlar ile sorulara yönelik çözüm önerileri sunan kongremiz kapsamında başta üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile düzenleme kurulumuz olmak üzere, Kimyagerler Derneğine, üniversite paydaşlarımıza, bilimsel ve danışma kurulu üyelerimize, sponsorlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, geleneksel hale gelen EBAT kongremizin dördüncüsünde buluşmayı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

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