Ulusal Tiyatro Sempozyumu düzenlendi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim elemanları tarafından Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında düzenlenen “I. Ulusal Tiyatro Sempozyumu” 15-16-17 Ocak tarihlerinde Düzce Üniversitesi Çevrim İçi Eğitim Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte 20. yüzyıldan bugüne çağdaş tiyatronun uygulamalı ve kuramsal süreçleri üzerinde duruldu, günümüz tiyatro eğitimi ve pratiğinde bu süreçlerin yansımaları tartışıldı. Sempozyum Onur Konuğu Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’nun “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Üzerine Yaklaşımların İmkânları” başlıklı özel oturumu ile açılan sempozyum, pek çok tiyatro araştırmacıları ve sanatçılarının katılımlarıyla üç gün boyunca devam etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın Sempozyum Onur Kurulu Başkanı; Sanat, Tasarım Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran’ın ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Erol İpekli’nin Sempozyum Onur Kurulu Eş Başkanları olduğu sempozyumun Düzenleme Kurulu’nda: Üniversitenin Sahne Sanatları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman İnceefe, Arş. Gör. Hatice Şaşmaz, Arş. Gör. Dr. Pınar İnceefe, Öğr. Gör Naciye Aksoy; Atatürk Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Bünyamin Aydemir; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr. Gör. Süleyman Karaahmet yer alıyor.

23-24 Ocak 2021 tarihlerinde ise “Yaratıcı Yazma Atölyesi”, “Yaratıcı Okuma Atölyesi”, ve “Eleştiri Atölyesi” çalışmaları, Düzce ili ve diğer illerden yüksek lisans, lisans ve ilköğretim öğrencilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.