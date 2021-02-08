Ülkü Ocakları’mdan kardeş ülke Azerbaycan’daki okul projesi için yardım kampanyası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla daha önceden müjdesini verdiği ve çalışmalara başlanılan Şuşa’ daki okul projesi için yardım kampanyasına başladı.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan tarihi bir zafer kazanarak işgal altındaki Azerbaycan toprağı Şuşa’yı, işgalci Ermnilerin elinden kurtarmıştı. Kutlu zafer sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Şuşa’da yapılacak okul için aralarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın Azerbaycan’a yer tespiti yapmaya gitti. Gerçekleşen ziyaret sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkan’ı İlham Aliyev ile bir araya gelinerek tarihi zafer kutlanırken okul projesi görüşüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli tarihi zafer sonrası okul projesini twitter hesabından duyurmuştu Bahçeli ‘’twitter hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Burada bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır’’ açıklamalarını yapmıştı.

Ülkü Ocakları’ndan Şuşa’daki okul için destek kampanyası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları sonrası Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı açıklama yaparak Şuşa’daki okul projesinin yardım kampanyasını duyurdu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, “Ülkü Ocakları olarak Şuşa’da dokuz derslikli Üzeyir Hacıbeyli Okulu projemiz için yardım kampanyası başlatılmıştır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 16 Ocak 2021 tarihinde Azerbaycan Şuşa’da dokuz derslikli okulun yapılabileceği müjdesini duyurması üzerine, bizatihi talimatlarıyla Ülkü Ocakları olarak harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi ve MHP heyeti Azerbaycan yetkilileri ile görüşmeleri tamamladı. En kısa sürede yapımını bitirmeyi düşündüğümüz Üzeyir Hacıbeyli Okulunun yapım aşamasında destek olmak isteyenler için yardım kampanyası hesap numaraları aşağıda belirtilmiştir” denildi.

Yardım yapılacak banka iban numaraları şöyle:

ZİRAAT BANKASI (Türk Lirası?)

1-MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

IBAN TR06 0001 0000 0145 1817 3050 34

(Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şuşa Üzeyir Hacıbeyli

Okul Projesi Yardım Hesabı)

ZİRAAT BANKASI (Dolar $)

1-MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

IBAN TR76 0001 0000 0145 1817 3050 35

(Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şuşa Üzeyir Hacıbeyli

Okul Projesi Yardım Hesabı)

ZİRAAT BANKASI (Euro €)

1-MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ

IBAN TR49 0001 0000 0145 1817 3050 36

(Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şuşa Üzeyir Hacıbeyli

Okul Projesi Yardım Hesabı)